СКР выяснит, почему дети из Екатеринбурга должны идти в школу несколько километров по опасной трассе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль ход и результаты проверки по факту нарушения прав детей в Екатеринбурге.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, сегодня в эфире федерального телеканала рассказывалось о детях из дачного поселка Горный щит на окраине Екатеринбурга, которые вынуждены несколько километров идти в школу по обочине трассы, что является небезопасным.

"Родители школьников обращались с просьбой об организации проезда на автобусе до учебного заведения, тем более, что такая практика существует в соседних населенных пунктах. Однако, это нельзя осуществить в связи с отсутствием дороги нормального качества, а строить ее муниципальные власти отказываются, обосновывая тем, что по документам земли поселка имеют категорию сельхозназначения", - отметила Петренко.

Узнав об этом, Александр Бастрыкин дал указание следственным органам СК РФ по Свердловской области тщательно изучить все озвученные доводы, в том числе дать правовую оценку действиям либо бездействию чиновников, которые могли привести к нарушениям прав детей. Результаты проверки, по поручению Бастрыкина, поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.