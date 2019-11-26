12 Сентября 2020
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Дети из Екатеринбурга, вынужденные идти в школу пустырями (2019) | Фото: ren.tv

СКР выяснит, почему дети из Екатеринбурга должны идти в школу несколько километров по опасной трассе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль ход и результаты проверки по факту нарушения прав детей в Екатеринбурге.
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Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, сегодня в эфире федерального телеканала рассказывалось о детях из дачного поселка Горный щит на окраине Екатеринбурга, которые вынуждены несколько километров идти в школу по обочине трассы, что является небезопасным.

Дети из Екатеринбурга, вынужденные идти в школу пустырями(2019)|Фото: ren.tv

"Родители школьников обращались с просьбой об организации проезда на автобусе до учебного заведения, тем более, что такая практика существует в соседних населенных пунктах. Однако, это нельзя осуществить в связи с отсутствием дороги нормального качества, а строить ее муниципальные власти отказываются, обосновывая тем, что по документам земли поселка имеют категорию сельхозназначения", - отметила Петренко.

Узнав об этом, Александр Бастрыкин дал указание следственным органам СК РФ по Свердловской области тщательно изучить все озвученные доводы, в том числе дать правовую оценку действиям либо бездействию чиновников, которые могли привести к нарушениям прав детей. Результаты проверки, по поручению Бастрыкина, поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

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СКР выяснит, почему дети из Екатеринбурга должны идти в школу несколько километров по опасной трассе

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Теги: Бастрыкин, дети, школа, СКР, Екатеринбург, горный щит



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Развитие сюжета:

Ранее 27.11.2019 05:15 Мск Следствие разбирается в истории с детьми, которые добираются в школу пешком по автотрассе, после поручения Бастрыкина

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