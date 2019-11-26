"Нафтогаз" пригрозил воровать российский газ в случае незаключения нового контракта на транзит

Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что если не будет заключен новый контракт на транзит российского газа в ЕС через территорию Украины, то с 1 января он будет отбираться как "ничейный". Об этом он написал в Facebook.

Витренко был задан вопрос в связи с тем, что в телеэфире он заявил: если нового контракта не будет, то с 1 января российский газ будет расцениваться как контрабандный. И его спросили: что будет делать в этом случае Украина?

"Будет обращение в украинский суд с целью ареста объемов транзита? Или перекроют "транзитный вентиль"?" - спросил Игорь Яшкин.

"Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как "газ неопределенного собственника", пока будет происходить документальное оформление этого газа", - ответил Витренко.

Фактически Украина угрожает воровать российский газ, предназначенный для Европы.

Напомним, Украина настаивает на заключении нового долгосрочного контракта на 10 лет с гарантированными большими объемами транзита. Интерес России состоит в минимизации украинского транзита, зависящего от капризов Киева, шантажирующего Россию и ЕС.

В середине ноября директор "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что "Газпром" вообще не будет подписывать новый транзитный контракт. А вчера украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель сказал, что ожидает перекрытия транзита Россией.

Отметим, что вчера Витренко написал, что "Нафтогаз" официально отверг предложение "Газпрома" о заключении транзитного контракта на один год. По его словам, стороны должны продолжать обсуждать продление транзита по европейским правилам в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии, так как Украина у себя внедряет европейские правила. Он заявил, что контракт на 10 лет полностью отвечает интересам всех сторон. Также он добавил, что Украина согласна получить 3 млрд долларов от России (решение Стокгольмского арбитража) газом.

Также "Газпром" предлагал отказаться от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекратить всех судебные разбирательства для заключения нового контракта. "Нафтогаз" этот вариант отверг.

Тема газа вчера обсуждалась в телефонных переговорах президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским.