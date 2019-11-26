"Нафтогаз" пригрозил воровать российский газ в случае незаключения нового контракта на транзит

12 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
(2006) | Фото: i.podrobnosti.ua

"Нафтогаз" пригрозил воровать российский газ в случае незаключения нового контракта на транзит

Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что если не будет заключен новый контракт на транзит российского газа в ЕС через территорию Украины, то с 1 января он будет отбираться как "ничейный". Об этом он написал в Facebook.
Читайте также:

Витренко был задан вопрос в связи с тем, что в телеэфире он заявил: если нового контракта не будет, то с 1 января российский газ будет расцениваться как контрабандный. И его спросили: что будет делать в этом случае Украина?

"Будет обращение в украинский суд с целью ареста объемов транзита? Или перекроют "транзитный вентиль"?" - спросил Игорь Яшкин.

"Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как "газ неопределенного собственника", пока будет происходить документальное оформление этого газа", - ответил Витренко.

Фактически Украина угрожает воровать российский газ, предназначенный для Европы.

Напомним, Украина настаивает на заключении нового долгосрочного контракта на 10 лет с гарантированными большими объемами транзита. Интерес России состоит в минимизации украинского транзита, зависящего от капризов Киева, шантажирующего Россию и ЕС.

В середине ноября директор "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что "Газпром" вообще не будет подписывать новый транзитный контракт. А вчера украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель сказал, что ожидает перекрытия транзита Россией.

Отметим, что вчера Витренко написал, что "Нафтогаз" официально отверг предложение "Газпрома" о заключении транзитного контракта на один год. По его словам, стороны должны продолжать обсуждать продление транзита по европейским правилам в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии, так как Украина у себя внедряет европейские правила. Он заявил, что контракт на 10 лет полностью отвечает интересам всех сторон. Также он добавил, что Украина согласна получить 3 млрд долларов от России (решение Стокгольмского арбитража) газом.

Также "Газпром" предлагал отказаться от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекратить всех судебные разбирательства для заключения нового контракта. "Нафтогаз" этот вариант отверг.

Тема газа вчера обсуждалась в телефонных переговорах президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Нафтогаз" пригрозил воровать российский газ в случае незаключения нового контракта на транзит

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, газ, транзит, Нафтогаз, Газпром



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети