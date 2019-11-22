08 Сентября 2020
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Макс Покровский, группа &quot;Ногу свело!&quot; (2019) | Фото: Татьяна Покровская

"Это как телочки посрались из-за вторичного": Покровский - о конфликте Кормухиной и Гагариной

Лидер группы "Ногу свело!", автор хитов "Хару Мамбуру" и "Идем на Восток!" Макс Покровский поделился своим мнением о суде между певицами Ольгой Кормухиной и Полиной Гагариной. Отметим, что Кормухина подала иск против Гагариной из-за того, что та, по ее словам, позаимствовала ее музыкальную аранжировку на песню "Кукушка" Виктора Цоя.
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"Если ситуацию объяснять без имен и фамилий, чтобы никого не обижать, то тут все просто. Это как телочки посрались и полаялись из-за вторичного, так называется. Я бы на месте Кормухиной и Гагариной писал свои песни, что я и делаю. Но для того, чтобы писать свои песни, нужно уметь это делать", - отметил Покровский в беседе с Накануне.RU.

Полный текст большого интервью с известным артистом читайте на сайте Накануне.RU сегодня.

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"Это как телочки посрались из-за вторичного": Покровский - о конфликте Кормухиной и Гагариной

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Теги: Ольга Кормухиа, Полина Гагарина, Кормухина и Гагарина, Макс Покровский



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