08 Сентября 2020
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Макс Покровский, группа &quot;Ногу свело!&quot; (2019) | Фото: Степан Третьяков, предоставлено Татьяной Покровской

"Неси зарплату жене, надевай носки, а нас не лапай": лидер "Ногу свело!" ответил Шахрину

Лидер рок-группы "Ногу свело!" Макс Покровский отреагировал на слова лидера екатеринбургской группы "Чайф" Владимира Шахрина. Автор хита "Аргентина-Ямайка" заявил о том, что Покровский отказался от участия в августовском концерте "Шашлык Live", потому что "боится общественного порицания". Некоторые при этом называли фестиваль попыткой отсечь людей от митинга против не регистрации независимых кандидатов в Московскую городскую думу.

В ходе большого интервью журналисту Накануне.RU эпатажный музыкант попросил Шахрина впредь не комментировать его гражданскую позицию. При этом Покровский предложил лидеру "Чайфа" надеть шерстяные носки и смотреть телевизор.

"Прокомментировать комментарий Шахрина, при всей казуистике данной формулировки, я себе позволю. Ну, хочешь ты поддерживать власть во всех ее решениях, поддерживай на здоровье. У тебя свое мерило совести, у меня свое. Ну, хочешь ты заработать денег на этом концерте – заработай! Неси зарплату жене, надевай шерстяные носки и сиди смотри телевизор. И нас, не заработавших эти деньги во имя чего-то, не лапай! Мы тебя не трогаем. Точка!" – заключил Покровский.

Макс Покровский, группа "Ногу свело!"(2019)|Фото: Татьяна Покровская

Напомним, что в августе этого года в Москве были организованы митинги за регистрацию независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. На этом фоне власти решили созвать известных музыкантов на выступление в центре Москвы. Владимир Шахрин вместе с группой "Чайф" выступил на этом концерте, в отличие, например, от лидера "Ногу свело!" Покровского и лидера "Несчастного случая" Алексея Кортнева. В интервью порталу 66.ру Шахрин так комментировал отказ музыкантов:

"Я знаю их круг общения. И они боятся общественного порицания. На самом деле, это интернет-террор. Мы сыграли на этом концерте, и к нам на страницы в Facebook, во "ВКонтакте", в Instagram набежала куча людей, которых там раньше не было и которые просто нас поливают дерьмом. В кои-то веки наш пресс-атташе закрыла комментарии на стене. На два дня мы закрыли. Они исчезнут через два дня, эти люди. Мне плевать на них. Я их не читаю. Леше Кортневу не плевать. Я понимаю, что вся его команда сами ходили на эти митинги. Они москвичи. И он посчитал нужным быть с ними. Это московская история".

Владимир Шахрин, "Чайф", "Шашлык Live"(2019)|Фото: mos.ru

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"Неси зарплату жене, надевай носки, а нас не лапай": лидер "Ногу свело!" ответил Шахрину

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Теги: Макс Покровский, Ногу свело, Владимир Шахрин, Чайф



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