Росприроднадзор потребовал отозвать лицензию у компании "Сисим"

Росприроднадзор потребовал отозвать лицензию у ООО "Сисим". Это компания, на золотом прииске которой 19 октября 2019 года вода прорвала каскад дамб, в результате чего погибли и пострадали люди, также был нанесен ущерб окружающей среде, в частности, реке Сисим, в которую впадает река Сейба, на которой и был расположен каскад дамб (20 км от села Щетинкино Курагинского района Красноярского края).

"Проверкой установлено, что разработка месторождения россыпного золота велась в нарушение принятых проектных решений, что послужило возможной причиной аварийного разрушения дамб каскада технологических отстойников, и как следствие к затоплению вахтового поселка и загрязнению водного объекта - р.Сисим", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росприроднадзора.

Федеральное агентство по недропользованию теперь должно принять решение о досрочном прекращении права пользования недрами компанией "Сисим", считают в ведомстве. Также юридическое лицо планируется привлечь к административной ответственности за нарушение условий пользования недрами. Сейчас эксперты определяют размер вреда, нанесенного реке Сисим.

Как сообщало Накануне.RU, ранее региональная прокуратура оценила ущерб, нанесённый водному объекту, в более чем 2 млн руб.