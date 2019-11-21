07 Сентября 2020
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Экономика За рубежом
принц Эндрю (2015) | Фото:

Сын британской королевы "отрекся" от семьи на время расследования секс-скандала с его участием

Сын британской королевы, принц Эндрю, герцог Йоркский, объявил о сложении с себя "royal duties" – королевских обязанностей, которые он выполняет как член монаршей семьи (в основном речь о представительских функциях в качестве патрона благотворительных организаций, воинских подразделений и т.д.). Это связано с расследованием скандальной жизни и смерти его американского друга-сутенера Джеффри Эпштейна, которое ведется в США, передает Би-Би-Си.

59-летний Эндрю заявил, что попросил королеву разрешить ему "удалиться от двора в ближайшем будущем". Также в своем заявлении принц выразил сочувствие жертвам Эпштейна (речь о работорговле несовершеннолетними и организации проституции).

Герцог уже несколько месяцев находится под пристальным вниманием СМИ и общественности – после странной смерти Эпштейна в тюремной камере в США расследование его преступлений возобновилось, и тень сразу же пала на хорошего друга погибшего – принца Эндрю (хотя "услугами" сутенера пользовались и другие сильные мира сего).

Ранее многие организации открестились от сотрудничества с Эндрю. И это не только образовательные и благотворительные организации, но и финансовые, например, Barclays.

В королевской семье, по слухам, очень недовольны скандалом с Эндрю, который частенько водит сомнительные знакомства. Больше всех возмущается старший брат герцога – принц Чарльз Уэльский, наследник престола. Его нервное поведение некоторые склонны объяснять тем, что к своим "грешкам" Эндрю мог привлекать брата, которому в будущем суждено стать королем Великобритании, а это уже не шутки.

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Сын британской королевы "отрекся" от семьи на время расследования секс-скандала с его участием

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Теги: принц эндрю, джеффри эпштейн, британская королевская семья, секс-скандал



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