Российским авиакомпаниям компенсируют стоимость керосина в 2020 году

Вопрос о компенсациях российским авиакомпаниям дополнительных расходов из-за роста цен на керосин в прошлом году перенесён на 2020 год.

Это связано с отсутствием необходимых финансов, заявил замминистра транспорта России Александр Юрчик. "Свободных денег нет, принято решение перенести рассмотрение выплат по поручению президента на следующий год", — отметил замминистра.

Юрчик не исключил, что если российское правительство примет решение выплачивать компенсации лоукостерам, они будут производиться частями, сообщает ТАСС.

Напомним, российские авиакомпании в лице ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросили порядка 30 млрд руб. на компенсацию роста стоимости авиатоплива. По их словам, эти деньги нужны для сдерживания роста цен на билеты.

Компенсации полагаются 34 авиакомпаниям. Распределить выплаты министерство предлагает пропорционально деньгам, которые перевозчики потратили на покупку топлива на внутренних рейсах.