NASA намерено приобрести два места на "Союзах"

НАСА приобретет два места на российских кораблях "Союз" для полетов на МКС для обеспечения пребывания американских астронавтов на станции до 2021 года.

Уточняется, что речь идет о кораблях, запуск которых запланирован на осень 2020 года и весну 2021 года.

Если закупка не будет произведена, то с октября 2020 года американские астронавты больше не смогут присутствовать на МКС, сообщает Regnum.

Предполагалось, что уже в 2020 году компании Boeing и SpaceX запустят свои пилотируемые корабли к МКС и Россия потеряет монополию по транспортировке людей на станцию. Но на протяжении всего 2019 года руководство НАСА ругало частные компании за срыв сроков поставок кораблей. А в октябре выяснилось, что НАСА ведет переговоры о закупке дополнительных мест на "Союзах" для доставки на станцию астронавтов после весны 2020 года.

В Роскосмосе заявляли, что "в ближайшее время" примут решение о предоставлении мест на российских кораблях "Союз" американским астронавтам.

Ранее стало известно, что в состав экипажей ближайших экспедиций МКС может не войти ни один американский астронавт (впервые за последние 19 лет).