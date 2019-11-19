Впервые за 19 лет астронавты из США не вошли в экипажи "Союзов"

Зарубежные астронавты впервые за 19 лет не вошли в экипажи российских космических кораблей "Союз".

Как передает РИА Новости, в октябре 2020 года на МКС может направиться полностью российский экипаж "Союза", если Роскосмос не предоставит хотя бы одно место астронавтам NASA или иному зарубежному агентству.

Так, команда корабля "Союз МС-17" состоит из Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и Николая Чуба.

А весной 2021 года на МКС может полететь корабль, экипаж которого состоит сразу из трех Сергеев. На борту корабля "Союз МС-18", согласно утверждению межведомственной комиссии, окажутся Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Корсаков.

Ранее в NASA сообщили, что будут вынуждены сократить количество членов экипажа МКС. Как сообщает Regnum, это произойдет из-за отказа от использования российских пилотируемых кораблей "Союз".

"NASA, вероятно, столкнется с сокращением числа членов экипажа на американском сегменте МКС с трех до одного, начиная с весны 2020 года. Это вызвано задержками в реализации программы коммерческой доставки", - прокомментировал директор управления космических операций NASA Ридж Боуман.

Ранее предполагалось, что уже в 2020 году компании Boeing и SpaceX запустят свои пилотируемые корабли к МКС и Россия потеряет монополию по транспортировке людей на станцию.

Но на протяжении всего 2019 года руководство NASA ругало частные компании за срыв сроков поставок кораблей. А в октябре выяснилось, что NASA ведет переговоры о закупке дополнительных мест на "Союзах" для доставки на станцию астронавтов после весны 2020 года.