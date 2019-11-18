05 Сентября 2020
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Общество Тюменская область
кран вода опрессовка (2009) | Фото: pln-pskov.ru

Подписана водная концессия, которая обеспечит водой "прославившееся" после "Прямой линии" село Каскара

Подписано концессионное соглашение об обеспечении 24 из 76 населенных пунктов Тюменского района водой. Попало в список и прославившийся на всю Россию после "Прямой линии" президента село Каскара, сообщила Накануне.RU руководитель пресс-службы главы Тюменского района Светланы Ивановой Галина Евсеева.

По словам Евсеевой, договор с ООО "Тюмень Водоканал" (входит в ГК "Росводоканал", подконтрольную "Альфа-груп") губернатор Александр Моор подписал 14 ноября. Срок действия контракта – с 1 января 2020 по 31 декабря 2068 гг., его цена – 4,4 млрд руб.

"В соглашение вошли 24 населенных пункта района из 76. В их числе – направление до Каскары включительно, поселок Андреевский, Луговое, Кулаково и другие. Речь идет о максимально приближенных к Тюмени поселениях. В остальных двух третях населенных пунктов с водой по-разному. К примеру, есть Богандинский, Боровский и Винзили, где централизованное водоснабжение, в других будут строить скважины или как-то по-другому обеспечивать водой", - сказала Евсеева.

Как сообщало Накануне.RU, вопрос водоснабжения Каскары был поднят во время "Прямой линии" с президентом России. Путин обратился к губернатору с просьбой решить проблему побыстрее.

Уточним, механизм концессионного соглашения предполагает, что инвестор вкладывает в развитие муниципальной инфраструктуры, при этом сами объекты остаются в собственности государства. По истечении периода инвестирования начинается срок возврата капитальных вложений, за который концессионер возвращает вложенные средства и получает коммерческую прибыль. В качестве источников финансирования таких проектов предусмотрен либо тариф, либо плата концендента (собственника объектов). В случае с Тюменским районом масштабную стройку практически полностью оплатят региональный и муниципальный бюджеты.

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Подписана водная концессия, которая обеспечит водой "прославившееся" после "Прямой линии" село Каскара

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Теги: вода, концессионное соглашение, Тюмень Водоканал, Александр Моор



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