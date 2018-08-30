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политика  |  комментариев: 7
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Новости
30.08.2018 08:48 Мск (10:48 Екб)
общество | Челябинская область
Власти Челябинской области установили режим особой охраны Ериклинской пещеры и участка нагорных дубрав в окрестностях Сима
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Борис Дубровский, областное педагогическое совещание, (2018) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Правительство Челябинской области установило особый режим охраны памятников природы – Ериклинская пещера и участок нагорных дубрав в окрестностях Сима, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.
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"Сейчас 9,5% территории Челябинской области составляют особо охраняемые территории, мной была поставлена задача увеличения этой доли. Главная цель – это сохранность природных комплексов и снижение антропогенной нагрузки", – подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

Ериклинская пещера и участок нагорных дубрав отнесены к памятникам природы областного значения.

Как рассказал министр экологии Сергей Лихачев, принятые положения предусматривают целый ряд ограничений. Так, на территории памятников природы запрещены застройка, стоянка транспорта вне дороги, проведение взрывных или буровых работ, добыча ископаемых, сброс отходов производства и потребления, выпас и прогон скота, промышленная заготовка лекарственных растений, ягод, грибов, сжигание листьев и травы. На геологических объектах недопустимо нанесение каких-либо надписей.

Напомним, Оба памятника природы располагаются в Ашинском районе. Ериклинская пещера представляет собой горизонтальную карстовую полость с двумя подземными озерами-сифонами, сталактитами, залежами кварцевого песка. Здесь встречаются растения и животные, занесенные в Красную книгу Челябинской области. На территории участка нагорных дубрав также произрастают растения из региональной Красной книги.

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30.08.2018 08:48 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
10:48 Екб

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Власти Челябинской области установили режим особой охраны Ериклинской пещеры и участка нагорных дубрав в окрестностях Сима
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