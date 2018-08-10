Минпромторг РФ привлекли к "реанимации" БЭМЗа

Свердловский минпром направил обращение в Министерство промышленности и торговли РФ с просьбой помочь решить вопрос с проблемным "Баранчинским электромеханическим заводов имени Калинина" (БЭМЗ), у которого возникли финансовые трудности, об этом Накануне.RU сообщили в уральском министерстве в ответе на официальный запрос.

Свердловский минпром пишет, что ведет постоянную работу по стабилизации ситуации на предприятии.

"В настоящее время основные усилия направлены на поиск инвесторов, ведутся переговоры как с региональными предприятиями и организациями, так и с крупными федеральными корпорациями. Направлено обращение в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации о содействии правительству Свердловской области в данном вопросе", - сообщается в ответе.

Напомним, что завод погряз в долгах и оказался в ситуации, близкой к тому, что происходило с ним в 2009 г. За долг в 37 млн руб. предприятие могут отключить от электричества, ранее стало известно, что Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск "ЭнергосбыТ Плюс" к БЭМЗу. Помимо этого, как стало известно Накануне.RU, завод скопил долги по зарплате на 32 млн руб., возбуждено уголовное дело, потерпевшими по которому признаны 520 сотрудников. Люди не получали зарплату уже пять месяцев. Объявлено о сокращении 200 работников, а из-за невыплаты зарплаты более 100 сотрудников написали заявление о приостановке работы.

Как уже заявлял Накануне.RU министр промышленности региона Сергей Пересторонин, собственники и управляющий аппарат за последние годы "вынесли с этого предприятия всё, что только можно". 17 августа пройдёт встреча, на которой будет решаться судьба БЭМЗа.