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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
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от издателя  |  комментариев: 5


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общество ;
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Минпромторг РФ привлекли к "реанимации" БЭМЗа
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Баранчинский электромеханический завод (2018) | Фото: bemz.ru

Свердловский минпром направил обращение в Министерство промышленности и торговли РФ с просьбой помочь решить вопрос с проблемным "Баранчинским электромеханическим заводов имени Калинина" (БЭМЗ), у которого возникли финансовые трудности, об этом Накануне.RU сообщили в уральском министерстве в ответе на официальный запрос.

Свердловский минпром пишет, что ведет постоянную работу по стабилизации ситуации на предприятии.

"В настоящее время основные усилия направлены на поиск инвесторов, ведутся переговоры как с региональными предприятиями и организациями, так и с крупными федеральными корпорациями. Направлено обращение в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации о содействии правительству Свердловской области в данном вопросе", - сообщается в ответе.

Напомним, что завод погряз в долгах и оказался в ситуации, близкой к тому, что происходило с ним в 2009 г. За долг в 37 млн руб. предприятие могут отключить от электричества, ранее стало известно, что Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск "ЭнергосбыТ Плюс" к БЭМЗу. Помимо этого, как стало известно Накануне.RU, завод скопил долги по зарплате на 32 млн руб., возбуждено уголовное дело, потерпевшими по которому признаны 520 сотрудников. Люди не получали зарплату уже пять месяцев. Объявлено о сокращении 200 работников, а из-за невыплаты зарплаты более 100 сотрудников написали заявление о приостановке работы.

Как уже заявлял Накануне.RU министр промышленности региона Сергей Пересторонин, собственники и управляющий аппарат за последние годы "вынесли с этого предприятия всё, что только можно". 17 августа пройдёт встреча, на которой будет решаться судьба БЭМЗа.

Другие новости по темам: БЭМЗ, завод, Кушва, уголовное дело, проверка, рабочие, долг, Сергей Пересторонин
10.08.2018 08:06 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
10:06 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 06.08.2018 12:18 Мск
"Собственники за последние годы вынесли всё". Свердловский минпром может "реанимировать" БЭМЗ

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Ранее 30.07.2018 10:20 Мск
БЭМЗу предписали отключиться от электричества из-за долга в 37 миллионов рублей








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Минпромторг РФ привлекли к "реанимации" БЭМЗа
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