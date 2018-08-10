Курганский завод-банкрот не может рассчитаться с сотрудниками по миллионным долгам

Сотрудники "Завода цветного литья" в Кургане обратились в прокуратуру по факту невыплаты зарплаты.

Задолженность перед 300 работниками с мая по июль этого года составляет более 16 млн рублей, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

В марте этого года завод признан банкротом, поэтому сейчас проведено межведомственное совещание с залогодержателем активов завода, а также конкурсным управляющим. Погашены долги в размере 4 млн рублей.

Также прокуратура проводит доследственную проверку.