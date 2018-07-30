Дарасунский рудник, где объявляли голодовку шахтеры, закроют на два месяца

"Дарасунский рудник" в Забайкалье, где прошла акция протеста горняков, с августа приостанавливает работу на два месяца из-за финансовых проблем.

Как сообщает "Интерфакс", предприятие будет искать инвестора или вести переговоры с другим банком, поскольку для восстановление рудника необходим кредит.

Напомним, на прошлой неделе в Тунгокоченском районе около 60 шахтеров золотодобывающего предприятия "Урюмкан" объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты.

По данным прокуратуры, задолженность по выплате заработной платы за май-июнь 2018 года перед работниками составляет около 32 млн рублей.

После того, как им выдали зарплату за май, горняки приостановили голодовку.

Летом 2017 года бывшие шахтеры предприятия объявляли голодовку из-за невыплат зарплат. После того, как в ситуацию вмешалась прокуратура, директор рудника получил предостережение.

В середине августа "Южуралзолото" продало рудник компании "Урюмкан", при этом добыча на руднике некоторое время не велась, а новый собственник участников акции на работу не принимал.