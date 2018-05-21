В Перми топ-менеджер завода получил "условку" за кражу у предприятия 11 миллионов

В Перми вынесли приговор одному из руководителей завода за два мошенничества, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой полиции.

В сентябре 2014 – январе 2016 гг. он инициировал и обеспечил включение в план закупок приобретение софта и услуг по его технической поддержке по завышенной цене. Часть денег ушла поставщику за софт и его сопровождение, установили его сами сотрудники предприятия. Оставшиеся средства ушли "налево". В первом случае обвиняемый забрал их с двумя подельниками, во втором – сам. Из оборота завода были незаконно выведены и похищены 11 млн руб.

Топ-менеджер завода получил шесть лет условно и штраф в 800 тыс. руб. Второй подсудимый, также сотрудник организации, наказан четырьмя годами условно и штрафом в размере 500 тыс. руб. Третий член банды – директор коммерческой организации – свой приговор услышал в феврале: пять лет условно и штраф в 110 тыс. руб.