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"Власть, когда вы будете властью?" Работники качканарского завода "Металлист" вышли на несогласованный митинг
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митинг в качканаре, Металлист (2018) | Фото:

Работники качканарского завода "Металлист" 8 августа собрались на несогласованный митинг. До таких крайних мер людей довела невыплата заработной платы с декабря 2017 г. Сейчас качканарцы сидят без работы. На протестную акцию пришли около 80 человек. На месте присутствовали примерно 20 полицейских, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Депутат Габбас Даутов поздравил всех со светлым праздником Пасхи и отметил, что в такой праздник нельзя молчать о проблемах завода. Президенту РФ Владимиру Путину будет отправлена резолюция, в которой люди просят сохранить завод. Депутат требует, чтобы вопрос держался на контроле главы государства.

"Металлист" обанкротится и закроется, что нам потом делать? Давайте этого не допустим", - отметил Габбас Даутов.

митинг в качканаре, Металлист(2018)|Фото:

Один из представителей профсоюза возмущался, что "рабочие места так растрачивают". Якобы даже на качканарском ГОКе идёт сокращение, а молодых специалистов не берут.

По словам Дутова, на собрании рабочей группы с участием СКР и министром промышленности Сергеем Пересторониным сотрудникам "Металлиста" предлагали переучиться и пойти на другие предприятия.

"Что вы такое говорите?" - стали возмущаться люди, ведь большая часть сотрудников - преклонного возраста.

На митинге затронули и тему покупки вертолёта, который приобрёл директор, но позже его изъяли приставы. "Что это за власть, которая покупает вертолёты, но не платит зарплату?" - задаётся вопросом один из сотрудников.

митинг в качканаре, Металлист(2018)|Фото:

Митинг прошёл за 25 минут. В Качканар приехал и депутат Госдумы от "ЕР", председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских, но он не участвовал в митинге.

Напомним, что работники завода с 14 декабря 2017 года сидят дома без работы. Ранее по факту невыплаты зарплаты на "Металлисте" было возбуждено уголовное дело, завод лишился вертолета за долги. Предприятие появилось на сайте "Авито" в разделе "готовый бизнес", в начале марта 2018 года, по данным сотрудников, предприятие было закрыто.

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"Власть, когда вы будете властью?" Работники качканарского завода "Металлист" вышли на несогласованный митинг
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