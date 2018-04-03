Глава югорского бюро судебно-медицинской экспертизы подозревается в краже миллиона из бюджета

Заместитель начальника югорского "Бюро судебно-медицинской экспертизы" и завотделением бюро в Урае попали под "уголовки", передает корреспондент Накануне.RU.

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По версии следствия, заместитель главы обеспечила заключение госконтракта на ремонт филиала бюро в Сургуте. Второй стороной договора стал бизнесмен, выступающий от имени ее мужа. Впоследствии ремонт полностью не сделали, однако деньги поступили за все работы. Бюджет региона пострадал на 1 млн руб.

Заведующему отделом бюро в Урае вменяют получение в июле-декабре 2017 г. взятки в 77 тыс. руб. Он вымогал ее у предпринимателя за подписание ежемесячных документов о комплексном обслуживанию инженерных сетей филиала. За отказ руководитель обещал мешать работе бизнесмена.

Оба подозреваемых отправлены под домашний арест, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.