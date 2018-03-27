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Путин в Кемерово. Тулеев – "бедный", олигарх в Австралии – "некий" Сегодня Кемерово посетил Владимир Путин, судя по отчетам ответственных ведомств, большое количество жертв при пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" стало следствием грубейшего нарушения техники пожарной безопасности. И, пожалуй, это все, что известно об инциденте и его причинах со слов власти на данный момент. А у людей, жителей шахтерского края, да и всей страны, вопросов по-прежнему больше, чем ответов.
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26.03.2018
от издателя  |  комментариев: 20


Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть I Нормальный человек, столкнувшись с тюремной действительностью, испытывает колоссальный шок. Со временем ко всему привыкаешь и, став частью этого специфичного сообщества, невольно вливаешься в его жизнь. Так произошло и со мной. За мои политические убеждения украинское "правосудие" изолировало меня от общества, и на три года упрятало в Харьковское СИЗО.
27.03.2018
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Новости
27.03.2018 18:55 Мск (20:55 Екб)
экономика | Пермский край
Более 40 пермских промышленных предприятий представили свою продукцию "Газпрому"
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Пермский край, Максим Решетников, Газпром, промышленность (2018) | Фото: пресс-служба губернатора Пермского края

Более 40 пермских предприятий представили свою продукцию ПАО "Газпром" в ходе рабочего визита в Пермь зампреда правления компании Виталия Маркелова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации губернатора Пермского края.
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Топ-менеджер "Газпрома" совместно с главой региона Максимом Решетниковым посетил выставку продукции пермских предприятий для нефтегазовой отрасли.

Отмечается, что среди них были и те, кто впервые представил свою продукцию энергетической компании.

"В частности, среди участников выставки ЗАО "ИнтроСкан Технолоджи", которое на Петербургском газовом форуме презентовало "Газпрому" сканер-дефектоскоп. Соучредитель ЗАО "ИнтроСкан Технолоджи" Юрий Седелев отметил, что сегодня компания презентует новый модуль визуально-измерительного контроля, который "позволяет оценивать состояние внутренней полости трубы, наличие дефектов сварных соединений и других - важный для оценки технического состояния труб", - говорится в сообщении. Седелев рассказал об опыте сотрудничества с "Газпромом" и рассказал о совместных планах "испытать модуль контроля сварных соединений и создание цифровой модели трубопроводов".

Пермский край, Максим Решетников, Газпром, промышленность(2018)|Фото: пресс-служба губернатора Пермского края

В ходе выставки ЗАО "1336" представило мониторинг технологических процессов бурения, а также аналогичную технологию, применяемую при добыче сырья. "По сути это черный ящик, который собирает информацию об объекте, сохраняет ее в защищенном архиве с возможностью восстановления при необходимости. Помимо этих данных есть возможность получения видеоизображения происходящего на объекте – в оборудование вмонтирована система видеонаблюдения", - пояснил директора по маркетингу компании Андрей Манапов.

Пермский край, Максим Решетников, Газпром, промышленность(2018)|Фото: пресс-служба губернатора Пермского края

ООО "Камазнак" (ГАСЗНАК) представило на выставке экземпляры табличек и дорожных знаков, их партнерами сейчас являются крупные энергетические компании, предприятия нефтегазовой отрасли по всей России. Доля импортных комплектующих на предприятии сокращена с 80% до 20%.

Пермский край, Максим Решетников, Газпром, промышленность(2018)|Фото: пресс-служба губернатора Пермского края

Губернатор Прикамья Максим Решетников ранее отмечал, что одной из ключевых задач краевых властей является обеспечение региональных промышленных предприятий заказами. Отмечается, что в прошлом году глава региона вышел с предложением к "Газпрому" развивать партнёрство в рамках газотурбинной кооперации и наземной энергетики.

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27.03.2018 18:55 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
20:55 Екб


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Более 40 пермских промышленных предприятий представили свою продукцию "Газпрому"
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