Более 40 пермских промышленных предприятий представили свою продукцию "Газпрому"

Более 40 пермских предприятий представили свою продукцию ПАО "Газпром" в ходе рабочего визита в Пермь зампреда правления компании Виталия Маркелова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации губернатора Пермского края.

Топ-менеджер "Газпрома" совместно с главой региона Максимом Решетниковым посетил выставку продукции пермских предприятий для нефтегазовой отрасли.

Отмечается, что среди них были и те, кто впервые представил свою продукцию энергетической компании.

"В частности, среди участников выставки ЗАО "ИнтроСкан Технолоджи", которое на Петербургском газовом форуме презентовало "Газпрому" сканер-дефектоскоп. Соучредитель ЗАО "ИнтроСкан Технолоджи" Юрий Седелев отметил, что сегодня компания презентует новый модуль визуально-измерительного контроля, который "позволяет оценивать состояние внутренней полости трубы, наличие дефектов сварных соединений и других - важный для оценки технического состояния труб", - говорится в сообщении. Седелев рассказал об опыте сотрудничества с "Газпромом" и рассказал о совместных планах "испытать модуль контроля сварных соединений и создание цифровой модели трубопроводов".

В ходе выставки ЗАО "1336" представило мониторинг технологических процессов бурения, а также аналогичную технологию, применяемую при добыче сырья. "По сути это черный ящик, который собирает информацию об объекте, сохраняет ее в защищенном архиве с возможностью восстановления при необходимости. Помимо этих данных есть возможность получения видеоизображения происходящего на объекте – в оборудование вмонтирована система видеонаблюдения", - пояснил директора по маркетингу компании Андрей Манапов.

ООО "Камазнак" (ГАСЗНАК) представило на выставке экземпляры табличек и дорожных знаков, их партнерами сейчас являются крупные энергетические компании, предприятия нефтегазовой отрасли по всей России. Доля импортных комплектующих на предприятии сокращена с 80% до 20%.

Губернатор Прикамья Максим Решетников ранее отмечал, что одной из ключевых задач краевых властей является обеспечение региональных промышленных предприятий заказами. Отмечается, что в прошлом году глава региона вышел с предложением к "Газпрому" развивать партнёрство в рамках газотурбинной кооперации и наземной энергетики.