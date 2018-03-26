В Югре прокуратура добилась выплаты долга по зарплате в 215 миллионов

Прокуроры в ушедшем году добились погашения долгов по зарплате перед сотрудниками различных компаний, передает корреспондент Накануне.RU.

В Лангепасе глава муниципального "Автотранспортного управления" наказан административно из-за долга по зарплате в 1 млн руб. По постановлению прокурора Октябрьского района начальник управления ЖКХ администрации муниципалитета оштрафована за подписание контрактов без обеспечения лимитов бюджетных обязательств.

После вмешательства прокуратуры Берёзовского района муниципальное предприятие из Игрима "ТВК" заплатило долг по зарплате в 48 млн 500 тыс. руб. Всего в 2017 г. югорчанам вернули долги по зарплате в 215 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры ХМАО.