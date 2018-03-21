В Перми из-за резкого торможения автобуса пострадали несколько пассажиров

В Перми следователи проверяют обстоятельства резкого торможения автобуса, из-за которого пострадали его пассажиры, передает корреспондент Накануне.RU.

Около 16.30 20 марта автобус ехал по улице Мира. Возле дома №80А водитель, пытаясь предотвратить ДТП, экстренно затормозил. В салоне из-за этого упали несколько пассажиров.

Ехавшему с матерью двухлетнему ребенку помогли на месте. 27-летняя пермячка, получившая ушибы головы и тела, будет лечиться амбулаторно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой полиции. .