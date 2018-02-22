В Озерске главврачу больницы, где сотрудникам на пять дней задержали зарплату, грозит "административка"

В Озерске в отношении главврача ФГБУЗ "Центральная медико-санитарная часть №71 Федерального медико-биологического агентства" возбуждено административное производство из-за задержки зарплаты сотрудникам.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, сотрудники аппарата прокуратуры осуществили выезд в Озерск, где с участием всех заинтересованных ведомств проанализирована ситуация с выплатой заработной платы работникам системы здравоохранения.

Зарплата за январь была выплачена на пять дней позже срока, установленного коллективным договором.

Напомним, поводом для проверки стала информация о задержках заработной платы медикам.