Пермский рабочий упал с четырехметровой высоты и получил тяжелую травму

Работник производственной базы в Перми получил тяжелую травму на службе. Возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

По данным следствия, в конце октября 2017 г. директор продовольственной базы поручил 58-летнему столяру восстанавливать поврежденную изоляцию теплотрассы на большой высоте. Обучать его технике безопасности никто не стал, необходимые средства индивидуальной защиты ему не выдали. Итог – столяр упал с четырехметровой высоты и получил тяжелую травму.

Расследование продолжается.