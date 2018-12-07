Дочь Путина впервые показали по телевидению

Дочь президента РФ Владимира Путина Екатерина Тихонова впервые появилась в телеэкране — в репортаже телеканала "Россия-24".

Сюжет посвящён молодым российским учёным из Нейроцентра московского Института развития "Иннопрактика", которые изобрели программирующую подсознание программу. Тихонова появляется в кадре около второй минуты.

"Очень важно, что Нейроцентр построен именно на синергии этих технологий и на реальном их спросе в экономике, — рассказала дочь российского лидера в интервью телеканалу. — Действительно, можно сказать, что одновременно человек познаёт и возможности технологий, и себя одновременно".