Эдуард Лимонов исключил Прилепина из "Другой России" за членство в ОНФ

Глава незарегистрированной партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов сообщил об исключении из этой организации писателя Захара Прилепина, который в начале декабря вошел в ОНФ.

В "Живом журнале" Лимонов пишет: "После вступления Захара Прилепина в Объединённый Народный Фронт, товарищ Прилепин поставил партию "Другая Россия" в положение не приведи Господь, какое. Широко известный в России писатель, автор "Санькя" и прочие и другие заслуги, и в ОНФ?!

Если все другие его штучки-дрючки медийной избалованной персоны мы кое-как терпели, то в этот раз вынуждены были отреагировать. Мы предъявили Прилепину ультиматум, мол ты выбери парень, или мы или ОНФ ? Он правильно понял, что это ультиматум, но ответил нам вскользь, где отшутился, где сказал неправду. В своей гордыне Прилепин даже не понял, что партия имеет право предъявить ультиматум любому члену партии. Партия это не ещё одно теле-шоу, не чай с Захаром.

С тех пор все уши и взоры партии обращены на меня, как на основателя партии и её верховный авторитет. Что делать с Прилепиным?

Моё решение вот каково: мы не считаем Захара Прилепина более нашим товарищем по партии. Называть себя таковым он более не имеет права.

Точка. Решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Необходимые формальности будут соблюдены.

Если Захар Прилепин беспринципен, то мы не можем позволить себе быть беспринципными".

Напомним, ранее Прилепин рассказал Накануне.RU, что вошел в ОНФ как представитель именно "Другой России". "Народный фронт" - общественная, а не партийная организация, я вошел туда как член "Другой России", в том числе и для решения партийных задач. Решение исполкома мне кажется несколько, что ли, спонтанным и преждевременным. Как минимум, они могли бы поинтересоваться моими мотивациями - то есть, мотивациями человека, вступившего в НБП (Национал-большевистская партия, запрещена в РФ) в 1996 году: 22 года назад, между прочим", - прокомментировал он.