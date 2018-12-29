На Южном Урале осудили вымогателей, шантажировавших мужчину порно с его участием

На Южном Урале вынесли приговор двум жителям Каслинского района. Они вымогали деньги под угрозой распространения порнографического видео.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области, оба уже были ранее судимы за преступления против собственности. Как показало расследование, им удалось заполучить видеозапись, содержащую компрометирующие факты личной жизни мужчины.

После этого они потребовали от него 100 тыс. руб., угрожая передать видео близким и коллегам по работе. Как уточнили в ведомстве, запись содержала интимное видео потерпевшего с другим мужчиной.

Тот, опасаясь распространения позорящих его сведений, взял кредит в банке и передал деньги одному из злоумышленников. Однако вымогатели на этом не успокоились и через некоторое время потребовали еще 50 тыс. руб., пригрозив передать видеозапись другим лицам. Мужчина продал свой автомобиль и отдал деньги, получив взамен карту памяти с видео.

Суд вынес свой приговор: каждый из шантажистов получил по четыре года лишения свободы. Отбывать срок им предстоит в исправительных колониях общего и особого режима.