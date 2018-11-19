19 Ноября 2018
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Происшествия Пермский край

Пермяк тайком снимал детское порно и угрожал убить мать девочки, если та пожалуется в полицию

30-летний житель Прикамья наказан за подготовку к созданию детского порно и угрозу убийством, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

Преступник в своей квартире снимал на скрытую камеру жившую там же маленькую девочку - для создания порно. Одну из записей "режиссер" выложил в интернет. Он же угрожал убить мать девочки, когда та, узнав о съемке, пригрозила ему заявлением в полицию.

Суд на 10 лет отправил злоумышленника в колонию строгого режима. Приговор вступил в силу.

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Пермяк тайком снимал детское порно и угрожал убить мать девочки, если та пожалуется в полицию

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Теги: детское порно, съемка, скрытая камера



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