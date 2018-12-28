Ученые СССР работали над созданием межпланетной связи

Ученые СССР вели разработки космической связи между планетами. Об этом говорится в документах 1961 года, которые были рассекречены компанией "Российские космические системы".

Разработки велись на базе центра "Плутон" возле Евпатории, сообщают "Известия".

Комплекс осуществлял связь с автоматическими межпланетными станциями, запускаемыми СССР, однако был закрыт в 1989 году. При этом оборудование центра все еще пригодно к эксплуатации.

Советские специалисты описали принципы телефонной, фототелеграфной и радиосвязи между планетами а также экипажами космических кораблей в радиусе до 1 млрд км.

При этом отмечается, что о планах говорится без оговорок. Авторы документа были уверены, что все эти космические миссии - только вопрос времени.

Также ученые описали в документах проект бортового радиокомплекса для посадки на Луне, Марсе и Венере.

В январе холдинг "Российские космические системы" к 45-летнему юбилею миссии "Луноход-2" опубликовал отчет о работе систем связи межпланетной станции "Луна-21" и ровера "Луноход-2".

Межпланетная станция "Луна-21" с ровером "Луноход-2", созданная под руководством НПО имени Семена Лавочкина, стартовала 8 января 1973 года с космодрома Байконур на ракете-носителе "Протон-К". Спускаемый аппарат миссии совершил мягкую посадку на поверхность спутника Земли через восемь суток.

Документ РКС состоит из двух частей. В первой описывается работа комплекса бортовой аппаратуры РК-Е8 с системой малокадрового телевидения, во второй - наземного комплекса связи "Сатурн-МС".

Эти системы обеспечивали управление "Луноходом-2", позволяли получать изображения с поверхности спутника Земли, телеметрическую информацию и определять координаты ровера.

В отчете говорится и о завершении работы "Лунохода-2". На 503-м сеансе связи температура внутри аппарата повысилась до 43-47 градусов по Цельсию. Больше на связь луноход не выходил. Миссия превысила запланированный срок работы, ее признали успешной.