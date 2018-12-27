"Защитник" Украины на ТВ Вячеслав Ковтун попал на "Миротворец"

Телезвезда российских политических ток-шоу, политолог Вячеслав Ковтун попал на сайт "Миротворец". Об этом в своем Facebook сообщил политолог Сергей Марков. Он также пожурил коллегу за то, что тот ранее не относился серьезно к этому сайту, и предположил, что Ковтун будет ездить в Киев все реже.

"Постоянный участник ток-шоу Вячеслав Ковтун попал на неонацистский сайт "Миротворец", который формирует список людей, с домашними адресами, в отношении которых неонацисты могут совершать преступления. За то, что за деньги дает использовать себя в пропаганде", - пишет Марков.

Обновление "Миротворца" заметил другой частый гость ток-шоу федеральных телеканалов Владимир Корнилов. Он, в свою очередь, также поздравил Ковтуна с новым статусом, но посетовал, что теперь ему самому стыдно находиться в списке "Миротворца".

"Поздравляю Ковтуна с попаданием на сайт "Миротворец". Помнится, он так веселился в эфирах по поводу жертв этого "расстрельного списка". Вот и добро пожаловать! Но с другой стороны, лично мне все противнее и противнее находиться в этом списке. Раньше ведь достойная компания в нем была. А теперь ковтуны, саакашвили, тимошенки..." - пишет Корнилов.