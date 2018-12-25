25 Декабря 2018
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Назначена дата апелляции по делу о запрете в "Бессмертном полку" Перми Знамени Победы

В Перми краевой суд рассмотрит апелляцию по иску о запрете в "Бессмертном полку" Знамени Победы, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, тех, кто пытался пронести 9 мая во время шествия "Бессмертного полка" Знамя Победы перед началом движения колонны, не пускали. Тех же, кто доставал стяг позже, уводили полицейские. В соседнем Екатеринбурге во время шествия "Бессмертного полка" его участники пронесли огромную копию Знамени Победы перед колонной, также флаги были у участников движения. Ранее координатор "Бессмертного полка" в Прикамье Анна Отмахова заявила, что "любые полотнища запрещает устав мероприятия".

"Мы считаем, что суд первой инстанции не отнесся должным образом к представленным доказательствам. Слова истцов и свидетелей остались без внимания. Информацию очевидца не принимали только потому, что он один раз оговорился, но тут же поправился. Запрет Знамени признала прокуратура – найдены документы мэрии, однако в суд был представлен документ, опровергающий это, но ситуация никак не была разрешена", - заявил Накануне.RU один из истцов, координатор регионального отделения "Сути времени" Павел Гурьянов.

Также никак не прозвучали в суде слова полицейских, которые не пускали людей и реализовывали запрет.

"Не предпринято никаких процессуальных действий для того, чтобы понять, был запрет или нет. Наша цель – добиться того, чтобы те, кто хотят чтить память воевавших так, как надо, - с тем знаменем, с которым был побежден фашизм, - могли сделать это", - резюмировал Гурьянов.

Заседание будет открытым и начнется в 9.20 26 декабря.

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Назначена дата апелляции по делу о запрете в "Бессмертном полку" Перми Знамени Победы

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Теги: День Победы, Знамя Победы, Бессмертный полк, Павел Гурьянов, администрация Перми, Анна Отмахова, прокуратура Пермского края



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