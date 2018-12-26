Пермский краевой суд отказался признавать запрет Знамени Победы в "Бессмертном полку" экстремизмом

В Пермском краевом суде состоялось рассмотрение апелляции по иску о запрете в "Бессмертном полку" Знамени Победы. Он оказался солидарен с коллегами, передает корреспондент Накануне.RU.

Один из истцов, глава краевого отделения "Сути времени" Павел Гурьянов рассказал Накануне.RU, что решение Ленинского районного суда, отказавшего в иске, осталось в силе.

"На заседании мы заявили, что не воспроизведены полноценно видеозаписи, нет документов об организации мероприятия. Оказывается, координатор "Бессмертного полка" в Прикамье Анна Отмахова не подавала заявку на проведение мероприятия. Если так, то мэрия должна нести ответственность. Не дали выступить свидетелю Долгих, который говорил, что его не пустили на шествие. Нас спросили, а что мы хотим этим иском? Мы ответили, что главное – восстановление социального мира, потому что действия властей и мэрии, запретивших Знамя Победы, разжигали рознь. Этими действиями они провоцируют бунт", - рассказал Накануне.RU Гурьянов.

Истцы готовы идти дальше – подавать документы в Верховный суд.

"Наши действия будут зависеть также от того, что будет 9 мая 2019 г.", - резюмировал Гурьянов.

Напомним, тех, кто пытался пронести 9 мая во время шествия "Бессмертного полка" Знамя Победы перед началом движения колонны, не пускали. Тех же, кто доставал стяг позже, уводили полицейские. В соседнем Екатеринбурге во время шествия "Бессмертного полка" его участники пронесли огромную копию Знамени Победы перед колонной, также флаги были у участников движения. Ранее координатор "Бессмертного полка" в Прикамье Анна Отмахова заявила, что "любые полотнища запрещает устав мероприятия".