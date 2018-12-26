Пермский краевой суд отказался признавать запрет Знамени Победы в "Бессмертном полку" экстремизмом

26 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧП на руднике в Соликамске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Приволжский ФО Пермский край

Пермский краевой суд отказался признавать запрет Знамени Победы в "Бессмертном полку" экстремизмом

В Пермском краевом суде состоялось рассмотрение апелляции по иску о запрете в "Бессмертном полку" Знамени Победы. Он оказался солидарен с коллегами, передает корреспондент Накануне.RU.

Один из истцов, глава краевого отделения "Сути времени" Павел Гурьянов рассказал Накануне.RU, что решение Ленинского районного суда, отказавшего в иске, осталось в силе.

"На заседании мы заявили, что не воспроизведены полноценно видеозаписи, нет документов об организации мероприятия. Оказывается, координатор "Бессмертного полка" в Прикамье Анна Отмахова не подавала заявку на проведение мероприятия. Если так, то мэрия должна нести ответственность. Не дали выступить свидетелю Долгих, который говорил, что его не пустили на шествие. Нас спросили, а что мы хотим этим иском? Мы ответили, что главное – восстановление социального мира, потому что действия властей и мэрии, запретивших Знамя Победы, разжигали рознь. Этими действиями они провоцируют бунт", - рассказал Накануне.RU Гурьянов.

Истцы готовы идти дальше – подавать документы в Верховный суд.

"Наши действия будут зависеть также от того, что будет 9 мая 2019 г.", - резюмировал Гурьянов.

Напомним, тех, кто пытался пронести 9 мая во время шествия "Бессмертного полка" Знамя Победы перед началом движения колонны, не пускали. Тех же, кто доставал стяг позже, уводили полицейские. В соседнем Екатеринбурге во время шествия "Бессмертного полка" его участники пронесли огромную копию Знамени Победы перед колонной, также флаги были у участников движения. Ранее координатор "Бессмертного полка" в Прикамье Анна Отмахова заявила, что "любые полотнища запрещает устав мероприятия".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пермский краевой суд отказался признавать запрет Знамени Победы в "Бессмертном полку" экстремизмом

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: День Победы, Знамя Победы, Бессмертный полк, Павел Гурьянов, администрация Перми, Анна Отмахова, прокуратура Пермского края



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.12.2018 09:05 Мск Назначена дата апелляции по делу о запрете в "Бессмертном полку" Перми Знамени Победы
Ранее 10.10.2018 16:08 Мск Суд отказал пермякам, требовавшим признать запрет в "Бессмертном полку" Знамени Победы экстремизмом
Ранее 10.10.2018 15:35 Мск Мэрия Перми не знает, кто запретил в "Бессмертном полку" Знамя Победы
Ранее 10.10.2018 08:46 Мск В Перми прокуратура накажет мэрию за запрет 9 мая Знамени Победы
Ранее 28.09.2018 11:13 Мск В Перми стартовал суд по запрету Знамени Победы в "Бессмертном полку"
Ранее 28.08.2018 12:13 Мск Пермские общественники просят признать запрет Знамени Победы в "Бессмертном полку" экстремизмом
Ранее 28.06.2018 15:38 Мск В Перми выяснили, кто запретил Знамя Победы 9 мая
Ранее 05.06.2018 12:20 Мск Вопрос о запрете в Перми 9 мая Знамени Победы прозвучит на "прямой линии" с Путиным
Ранее 31.05.2018 10:44 Мск В художественной галерее Перми после скандала с "Бессмертным полком" как "наследником зомби-фестиваля" прошла реэкспозиция
Ранее 24.05.2018 15:26 Мск В пермской галерее "Бессмертный полк" назвали "наследником зомби-карнавала"
Ранее 21.05.2018 11:40 Мск Депутат заксобрания потребует от губернатора Прикамья разобраться в запрете Знамени Победы на 9 мая
Ранее 15.05.2018 08:23 Мск В Перми пройдет массовый пикет из-за запрета на "Бессмертном полку" Знамени Победы
Ранее 11.05.2018 19:53 Мск Пермские активисты назвали "плевком в лицо ветеранов" объяснения организатора "Бессмертного полка" о запрете Знамени Победы
Ранее 10.05.2018 16:13 Мск "Устав запрещает любые знамена": координатор "Бессмертного полка" – о запрете в Перми Знамени Победы
Ранее 10.05.2018 09:46 Мск В Перми 9 мая запретили Знамя Победы

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Какое событие Вы считаете самым важным в 2018 году?

Результаты 3161

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети