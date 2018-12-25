Приплывшего летом на Чукотку американца направили в Москву

Американца, летом приплывшего на Чукотку на лодке, доставили в Москву.

Напомним, инцидент произошел в начале августа. По словам иностранца, он рыбачил и охотился на побережье Аляски и решил уплыть из США в Китай, но попал в Россию. Он попросил предоставить ему политическое убежище, предъявив водительское удостоверение.

Российские пограничники задержали гражданина США. Позже суд постановил переместить Джона Мартина в Центр временного содержания иностранных граждан.

Судебные приставы сопроводили его на самолете в Москву. Там американцу подготовят документы для его возвращения в США, пишетRegnum.

Ранее сообщалось, что задержанный может страдать психическим расстройством.