25 Декабря 2018
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СМИ: Крупнейшие акционеры "Евраза" переводят свои доли на другие структуры

Крупнейшие акционеры одой из крупнейших российских сталелитейных компаний Evraz разделили свои доли и перевели их на разные структуры, об этом пишут СМИ. Такой шаг может быть подготовкой к новым санкциям со стороны США.
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Как сообщает РБК, совладелец и председатель совета директоров Evraz Александр Абрамов перевел свою долю (20,69%) в кипрскую Abiglaze Ltd.

Ранее Александр Абрамов владел долей в Evraz через кипрскую Crosland Global Limited, акционером которой также является гендиректор сталелитейной компании Александр Фролов (ему принадлежит 10,33% Evraz). Сейчас Александр Фролов остался единственным акционером Crosland Global Limited.

Абрамов и Фролов являются крупнейшими акционерами сталелитейной компании после Романа Абрамовича, которому принадлежит почти треть акций Evraz. Не исключено, что они переводят свои доли на новые структуры, опасаясь того, что Evraz, как структура Абрамовича, может попасть в санкционные списки США. Теперь сама компания не должна пострадать, если санкции будут введены против кого-то из акционеров.

Кроме того, в конце октября из совета директоров Mail.Ru Group вышли представители USM Алишера Усманова.

Как сообщало Накануне.RU, в 2019-2021 гг. Evraz запланировал на 2019 - 2022 гг. инвестиции в России и за рубежом общий объёмом в $ 830-990 млн.

Ранее стало известно, что Олег Дерипаска лишился доли в компаниях UC Rusal, En+ и "Евросибэнерго", за это Министерство финансов США выведет компании из санкционных списков. По информации "Коммерсанта", для снятия санкций с активов Дерипаске пришлось согласиться на реализацию "плана Баркера" (TOR), предложенного экс-министром энергетики Великобритании Грегори Баркером. Согласно этому плану, олигарх отказался от контроля над активами, снизив свою долю голосующих акций до 35%. При этом он лишен доходов от всех компаний — они будут поступать на специальный, недоступный Дерипаске счет. Представители и доверенные лица в совете директоров от Дерипаски будут заменены независимыми директорами, при этом восемь из 12 членов совета будут из США и Британии. Вся информация о компаниях будет открыта американским властям. "В итоге условия TOR выглядят во многом как передача контроля над активами Олега Дерипаски США", отмечает "Коммерсант".

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СМИ: Крупнейшие акционеры "Евраза" переводят свои доли на другие структуры

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Теги: Евраз, США, Абрамович, Абрамов, Фролов



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