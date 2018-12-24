24 Декабря 2018
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Общество Центральный ФО

Московская канатная дорога стала платной для пассажиров

Проезд по Московской канатной дороге стал платным, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.

Теперь проехать по "канатке" в одну сторону по будням можно будет за 400 рублей, туда и обратно - 700 рублей. В выходные дни стоимость проезда составит 500 рублей в одну сторону, в обе - 800 рублей.

Московская канатная дорога работает ежедневно с 12:00 до 20:00.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 26 ноября канатную дорогу торжественно открыл мэр столицы Сергей Собянин. Первая "канатка" с 35 закрытыми кабинками связала стадион "Лужники" и "Воробьевы горы". 28 ноября стало известно о технических неполадках в ее работе: посетителей высадили из кабинок. Сообщалось, что причиной закрытия стала кибератака.

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Московская канатная дорога стала платной для пассажиров

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Теги: канатная дорога в Москве, фуникулер, Москва



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