В Москве сломалась первая канатная дорога, которую торжественно открыл мэр несколько дней назад

СМИ сообщают о технических неполадках в работе первой канатной дороги в Москве, открывшейся накануне. По данным радиостанции "Говорит Москва", посетителей высадили из кабинок.

Пассажиров предупредили о том, что "канатка", вероятно, сегодня уже не заработает.

Причины неисправности не уточняются.

Отметим, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичного правительства, канатную дорогу торжественно открыл мэр Москвы Сергей Собянин 26 ноября. Первая "канатка" с 35 закрытыми кабинками связала стадион "Лужники" и "Воробьевы горы". По словам столичного градоначальника, этот вид транспорта связал мощнейшие спортивные и рекреационные кластеры города. "И вот эти гигантские, значимые для Москвы кластеры связал еще один вид транспорта, которого никогда в Москве не было. Это фуникулер, канатная дорога, которая соединяет Воробьевы горы и "Лужники", - сказал Собянин на церемонии открытия. По решению властей, канатная дорога должна работать бесплатно до 24 декабря текущего года.