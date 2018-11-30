30 Ноября 2018
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Общество Центральный ФО

Атакованная хакерами Московская канатная дорога возобновила работу, но скоро опять закроется

Московская канатная дорога в пятницу возобновила работу в штатном режиме. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе МКД.
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Напомним, 26 ноября канатную дорогу торжественно открыл мэр столицы Сергей Собянин. Первая "канатка" с 35 закрытыми кабинками связала стадион "Лужники" и "Воробьевы горы". 28 ноября стало известно о технических неполадках в ее работе: посетителей высадили из кабинок. Сообщалось, что причиной закрытия стала кибератака.

Как отметили в пресс-службе, 29 ноября сотрудниками МКД была проведена диагностика всех систем, обеспечивающих безопасную работу канатной дороги. По итогам диагностики был подтвержден плановый график для перевозки людей по утвержденному маршруту: с 12.00 до 20.00 по 24 декабря 2018 года включительно.

Уточняется, что Московская канатная дорога будет закрыта для посетителей 3, 4, 5 и 6 декабря. Причиной стало плановое ежегодное освидетельствование объекта Ростехнадзором. На МКД принесли свои извинения за доставленные неудобства.

канатная дорога, Воробьевы горы(2018)|Фото: www.youtube.com/channel/UCywW9XldSpE3HVmWxW1RYFw, STROI.MOS.RU

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Атакованная хакерами Московская канатная дорога возобновила работу, но скоро опять закроется

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Теги: Московская канатная дорога, закрытие, МКД



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