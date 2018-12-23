23 Декабря 2018
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Политика В бывшем СССР Украина

"Потому что мы движемся в Европу". Новый лидер украинских раскольников пообещал поддерживать содомитов

Новый лидер украинских раскольников Сергей Думенко (Епифаний) пообещал работать над тем, чтобы украинское общество воспринимало содомитов, так как Украина идет в Европу. Об этом он сказал в разговоре с российскими пранкерами, которые позвонили ему от имени депутата Европарламента Дэвида Макаллистера.
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Пранкеры сказали Думенко, что госсекретарь США Майкл Помпео считает, что раскольники должны в будущем поддерживать содомитов. Тот ответил, что люди относятся негативно, поэтому "сейчас надо работать над этим, чтобы украинское общество это воспринимало", и пообещал "искать ответы на сложные вопросы".

Также он пообещал отходить от консерватизма - "этой русской традиции", чтобы его церковь была "открытой".

"Потому что мы движемся в сторону Европы", - сказал Думенко.

Показательно, что человек, являющийся лидером раскольнической "православной" церкви, фактически пообещал поддерживать содомию, которую православие определяет как смертный грех. Предстоятель канонической УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий предупреждал, что создаваемая властью "автокефальная церковь" - это политическая организация.

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"Потому что мы движемся в Европу". Новый лидер украинских раскольников пообещал поддерживать содомитов

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Теги: Украина, Сергей Думенко, Епифаний, церковь, содомия, ЛГБТ



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