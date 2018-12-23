"Потому что мы движемся в Европу". Новый лидер украинских раскольников пообещал поддерживать содомитов

Новый лидер украинских раскольников Сергей Думенко (Епифаний) пообещал работать над тем, чтобы украинское общество воспринимало содомитов, так как Украина идет в Европу. Об этом он сказал в разговоре с российскими пранкерами, которые позвонили ему от имени депутата Европарламента Дэвида Макаллистера.

Пранкеры сказали Думенко, что госсекретарь США Майкл Помпео считает, что раскольники должны в будущем поддерживать содомитов. Тот ответил, что люди относятся негативно, поэтому "сейчас надо работать над этим, чтобы украинское общество это воспринимало", и пообещал "искать ответы на сложные вопросы".

Также он пообещал отходить от консерватизма - "этой русской традиции", чтобы его церковь была "открытой".

"Потому что мы движемся в сторону Европы", - сказал Думенко.

Показательно, что человек, являющийся лидером раскольнической "православной" церкви, фактически пообещал поддерживать содомию, которую православие определяет как смертный грех. Предстоятель канонической УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий предупреждал, что создаваемая властью "автокефальная церковь" - это политическая организация.