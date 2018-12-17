Новый лидер украинских раскольников призвал "вернуть оккупированный Крым"

Новый лидер объединенной "церкви" украинских раскольников Сергей Думенко ("Епифаний") заявил о том, что нужно "вернуть" Крым Украине. Об этом он сказал на канале "Эспресо".

"Мы имеем оккупированный Крым, мы должны его вернуть, мы имеем частично оккупированный Донбасс, и мы верим, что Господь по нашим молитвам пошлет нам долгожданный справедливый мир", - сказал Думенко.

По его словам, "церковь" раскольников будет духовной основой украинского государства.

Как сообщало Накануне.RU, предстоятель канонической УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий предупреждал, что создаваемая властью "автокефальная церковь" - это политическая организация.