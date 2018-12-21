21 Декабря 2018
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Политика В бывшем СССР Украина

Депутаты Верховной рады устроили массовую драку

Депутат Верховной рады от "Народного фронта" Юрий Береза подрался со своим коллегой из "Оппозиционного блока" Нестором Шуфричем.

Инцидент произошел в зале парламента. Конфликт случился после принятия закона, который лишит каноническую Украинскую православную церковь ее названия. Предполагается, что данная инициатива обяжет ее указывать принадлежность к Московскому патриархату. 

Береза набросился на своего оппонента, который сорвал плакат с трибуны рады. На постере было написано, что политика Виктора Медведчука нужно отдать под суд. После этого произошла массовая потасовка, а депутаты обменялись ударами по лицу, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, глава киевского режима Петр Порошенко во время общения с верующими в Тернопольской области призвал всех православных к единению.

По словам Порошенко, никто не будет оказывать давления на тех, кто захочет остаться в церкви, сохраняющей единство с РПЦ.

При этом, по его словам, для православных это будет "очень простой выбор", потому что "это не выбор между патриархатом, это выбор между Украиной и Россией". 

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Депутаты Верховной рады устроили массовую драку

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Теги: Верховная рада, депутаты, драка



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