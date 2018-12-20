"Главный вопрос - про Курилы". Путин уклонился или проявил дипломатичность?

Японский журналист задал вопрос о Курилах на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. Президент заявил, что Япония и Россия заинтересованы в заключении мирного договора, а нормализация наших отношений крайне важна. Однако при этом он напомнил об американских базах, которые находятся на территории Японии и заявил, что, пока они там есть, вопрос о Курилах будет подвешен.

"Мы не понимаем уровень суверенитета Японии при принятии решения такого рода. Что будет проходить после заключения мирного договора, мы не знаем", - отметил Владимир Путин, подчеркнув, что на Окинаве губернатор и жители несогласны с расширением базы, но ничего не могут с этим поделать.

Наблюдатели ждали этого вопроса, некоторые даже назвали его главным вопросом пресс-конференции.

"Один из главных вопрос пресс-конференции. От японского журналиста, сколько островов получит Япония при заключении мирного договора", - пишет телеграм-канал "Сибиряк".

Ряд СМИ и телеграм-каналов предпочли пошутить на эту тему.

Телеграм-каналу "Что происходит" ответ про Курилы Путина понравился. "Про мирный договор с Японией хороший ответ", - пишут его авторы.

Общественный деятель, журналист Андрей Родкин, комментирующий пресс-конференцию для Накануне.RU, увидел в ответе Путина желание уклониться от конкретики, и видит три объяснения этому.

"Появление вообще темы Курил со стороны президента - абсолютный абсурд. Очевидно же, что это сильнейший негатив, вдобавок к имеющимся. Можно рассматривать сколько угодно вариантов решения проблемы островов, но сейчас явно не время. Вижу три возможных объяснения:

решение застарелой проблемы перед транзитом власти;

желание "перезагрузить" имидж политика, которой останется в мировой истории;

в нужный момент сказать, что ни пяди нашей земли не отдадим, то есть попросту трюк.

Увы, уклончивый ответ Путина выглядит плохо".

Стоит отметить, что накануне на Сахалине прошел народный сход, на котором жители потребовали от власти ответа, что будет с Курилами и к чему приведут переговоры, начавшиеся в ходе встречи лидеров России и Японии в Сингапуре.