Путин намекнул, что у Японии недостаточно суверенитета для вывода базы США

Владимир Путин заявил, что будет стремиться к заключению мирного договора с Японией. Однако сложно принять кардинальное решение, пока не прояснится вопрос с размещением американских баз на территории страны.

Президент отметил, что на Окинаве уже нескольких десятилетий существует крупная американская база.

"Мы не понимаем уровень суверенитета Японии при принятии решения такого рода. Что будет проходить после заключения мирного договора, мы не знаем" - отметил Владимир Путин, подчеркнув, что на Окинаве губернатор и жители несогласны с расширением базы, но ничего не могут с этим поделать.

Вместе с тем, президент согласился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в том, что сегодняшнее состояние отношений двух стран не является нормальным. Однако сотрудничество между Москвой и Токио идёт.