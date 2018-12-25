"Сдача Южных Курил – госизмена". Игорь Стрелков пикетирует МИД РФ

В соцсетях распространяются фотографии одиночного пикета Игоря Стрелкова перед зданием МИД РФ. Судя по всему, бывший министр обороны ДНР, руководитель обороны Славянска, как и обещал ранее, таким образом начал свой уличный протест.

Отметим, что ранее на ютуб-канале "Телеканал Сталинград" Игорь Стрелков призвал своих сторонников к активным действиям по противодействию "сдаче Курил".

Ни на ресурсах, где Игорь Стрелков обычно размещает свои публикации, ни в его соцсетях не удалось найти информацию о том, санкционированы ли эти акции властями.

В Сети уже отреагировали на решение Стрелкова. Военный корреспондент Александр Коц, в 2014 году писавший репортажи из осажденного Славянска, высказал сомнение, что Курилы собираются отдавать.

"Игорь Стрелков пикетирует МИД. Сергей Шойгу вчера рассказывал о вводе в строй нового жилья для военных на Курилах. Зачем строить дома для военных, если собираешься сдать Курилы?" - пишет он.

Автор телеграм-канала "Записки из красного дома" Игорь Молотов высказывает свое мнение лаконичнее.

"Какое позорище, боже мой. Мне искренне жаль Игоря Ивановича. Вот без иронии", - пишет он.