20 Декабря 2018
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

На Среднем Урале бывшего полицейского отправили в колонию на 11 лет за убийство

Суд на Среднем Урале вынес приговор бывшему полицейскому. Его надолго отправили в колонию за убийство и другие преступления.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, 18 августа этого года пьяный мужчина прибыл к гаражу по улице Павлика Морозова в селе Байкалово и из своего охотничьего ружья убил человека. Также злоумышленник угрожал убийством свидетелю данных событий, направляя в него заряженное ружье. Позже выяснилось, что он приехал туда пьяным за рулем и ранее уже был оштрафован и лишен водительских прав за аналогичное нарушение.

Как отметили в надзорном ведомстве, право на хранение оружия, а также само ружье было приобретено злоумышленником в период службы в органах полиции - он работал оперативным дежурным МО МВД России "Байкаловский".

"Никакого отношения к действующей системе МВД осужденный не имеет. Еще задолго до совершения преступления из органов внутренних дел он был уволен. Затем он предпринимал попытки восстановиться на работе в полиции в соседнем населенном пункте, но его не приняли", - сообщил Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Суд вынес свой приговор: 11 лет и один месяц лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также бывший силовик лишен права управления транспортными средствами на три года.

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На Среднем Урале бывшего полицейского отправили в колонию на 11 лет за убийство

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Теги: полиция, убийство, суд, приговор, Средний Урал



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