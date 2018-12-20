20 Декабря 2018
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В России отмечают день чекиста. Основатель ВЧК до сих пор не возвращен на Лубянку

Сегодня в России отмечают день работников органов безопасности - профессиональный праздник сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и других спецслужб России был установлен указом президента в 1995 году. В народе же известен прежде всего как "день чекиста". Именно 20 декабря в 1917 году Совнарком РСФСР подписал декрет об организации Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем.

"В том, что удалось создать органы ВЧК, которая потом стала ОГПУ и НКВД, велика заслуга лично Дзержинского, но надо понимать, какая была система. К власти пришла не просто какая-то группа людей. Была партия большевиков, которая имела многолетний опыт подпольной работы, конспирации. В ряды большевистского подполья засылались провокаторы правоохранительных органов Российской империи, их выявляли, поэтому определенный опыт у них имелся. Естественно, он был использован", – рассказывает в беседе с Накануне.RU о формировании служб безопасности автор книг о советском периоде Игорь Пыхалов.

Чекисты, помимо обеспечения безопасности государства, сохранения политической стабильности и борьбы с иностранными шпионами, выполняли еще одну важнейшую функцию - обеспечили проведение индустриализации и модернизации экономики первых пятилеток, что было важным вопросом для сохранения страны перед лицом надвигающейся войны. Сегодня преемственность органов безопасности становится залогом успеха работы спецслужб, по которым был нанесен удар в 90-ые годы, считает еще один эксперт Накануне.RU – военный обозреватель, полковник в отставке Александр Жилин.

"Федеральную службу безопасности считают преемником КГБ, но это даже не аналог КГБ. Комитет был уничтожен Ельциным лично, чтобы никто не отслеживал, как распродавалась Россия, чтобы никто не замерял уровень предательства на самом верху. ФСБ – это только жалкий осколок от того, что было ранее, это всего лишь контрразведка, но этот осколочек работает 25 часов в сутки, чтобы в условиях третьей мировой войны защищать нашу Родину. Причем давление на спецслужбы оказывается не только из-за рубежа, но и свои же давят сверху, если они не оправдывают радужных надежд".

Сегодня международные скандалы все чаще затрагивают именно органы безопасности РФ – история с покушением на убийство в Солсбери, информационный вброс о том, что экс-начальник ГРУ России Игорь Сергун умер не в подмосковном доме отдыха, как сообщалось ранее, а в Ливане. Эксперты сходятся во мнении, что давление будет усиливаться в условиях противостояния держав на пути формирования многополярного мира, а значит, роль "чекистов" возрастает. Для многих "спецслужбистов" обидно, что сегодня на государственном уровне этот день отмечается не так широко, как установка монумента писателю Александру Солженицыну, где побывал сам президент (в прошлом сотрудник органов безопасности), а памятник Феликсу Дзержинскому, на которого современные коллеги равняются и поныне, несмотря на многолетнюю работу активистов, до сих пор не возвращен на Лубянскую площадь.

ФСБ, Лубянка(2018)|Фото: Накануне.RU

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В России отмечают день чекиста. Основатель ВЧК до сих пор не возвращен на Лубянку

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Теги: День чекистов, ЧК, ВЧК, день органов безопасности, дзержинский, профессиональный праздник сотрудников ФСБ, СВР, ФСО, ГРУ



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