"Приказано праздновать". В честь Солженицына устраивают детские утренники и открыли памятник

Сегодня в Москве открыли памятник Александру Солженицыну, приурочив это к столетию писателя, в Кисловодске, как по разнарядке, проходят утренники, а в Большом Театре даже поставили оперу к юбилейной дате.

Президент Владимир Путин принял участие в торжественном мероприятии, перед этим глава государства обсудил в Кремле итоги госпроекта по увековечиванию памяти жертв политических репрессий. Путин во время церемонии в Таганском районе говорил о том, что Солженицын отстаивал ценность нравственных законов, на которых зиждется здоровье любого общества. "Он четко разделял подлинную, настоящую народную Россию и особенности тоталитарной системы, которая принесла страдания и тяжелые испытания для миллионов людей", - сказал Путин про Солженицына.

Памятник в Москве принадлежит руке скульптора Андрея Ковальчука, он же разработал проект постамента Александра III в Крыму около года назад. Это не первый монумент, возведенный к столетию неоднозначного писателя, чья роль в истории вызывает постоянные споры в обществе.

Александр Солженицын родился в Кисловодске, в 1936 году вступил в комсомол, во время Великой Отечественной войны начал критически относится к Иосифу Сталину за "искажение ленинизма", составил со старым другом "резолюцию" и планировал после войны создать подпольную организацию для свержения режима и восстановления ленинских норм. Следствие закончилось обвинительным приговором. В пятидесятых годах его амнистировали. С 1960 по 1980 годы активно выступал против политического строя в СССР.

Слава пришла к нему после того, как работами Солженицына заинтересовались на Западе - туда передали рукописи, и в 1968 году в США и Западной Европе были опубликованы романы "В круге первом" и "Раковый корпус". Вскоре Солженицын был выслан на Запад, где продолжил свою деятельность и даже получил Нобелевскую премию за "продолжение традиций русской литературы". После перестройки отношение к Солженицыну в нашей стране резко изменилось, он получил государственную премию за "Архипелаг ГУЛАГ", а Борис Ельцин в первый день официального визита в США сразу же позвонил Солженицыну и "имел с ним длинный разговор". Одной из тем стали Курильские острова, которые Солженицын настоятельно требовал "вернуть" японцам, хоть это и дорого, но "они не наши".

В 1994 году писатель вернулся на родину, Ельцин подарил ему государственную дачу на правах пожизненно наследуемого владения, там Солженицыны построили особняк с просторным холлом и библиотекой, где висят портреты Столыпина и Колчака. Историк спецслужб Александр Колпакиди объясняет, что сегодня писатель стал иконой новой идеологии, поэтому его так и любит власть. По его мнению, за Солженицыным всегда стояли две силы – Запад и собственная номенклатура СССР.

"Весь его архив, все документы вывез человек, который через десять лет стал начальником Агентства национальной безопасности, помощник военного атташе США. Запад его продвигал, это уже не секрет, ЦРУ этим занималось, точно так же, как занималось и "Доктором Живаго", на эту тему вышла отдельная книга, это уже доказанный факт, и никого не удивляет. Вторая сила - номенклатура внутри страны, и она победила, превратив потом свое политическое господство в экономическое. Поэтому так любит Солженицына и президент, который является гарантом для этой номенклатуры", – говорит эксперты.

Современные адепты либеральной модели критиковали Советский Союз за то, что идеологические мотивы присутствовали в воспитании детей с самого раннего возраста, но когда речь зашла о построении собственной идеологии – главным официальным образом которого является сидевший писатель-диссидент, эмигрант, по некоторым данным, даже якобы призывавший американцев сбросить бомбы на Родину – в день рождения Солженицына детские утренники стали напоминать тот самый отлаженный механизм официальных празднований. Такие утренники прошли в Кисловодске.

Современная власть всячески пыталась задобрить ставшего ворчливым старика, в 1997 году он был избран действительным членом Российской академии наук, в 1998 году награжден орденом Святого апостола Андрея Первозванного, однако от награды отказался: "От верховной власти, доведшей Россию до нынешнего гибельного состояния, я принять награду не могу".

Путин оставался для него рукопожатным вплоть до 2007 года, когда было сделано это фото

"Недаром нынешние власти воздают почести Солженицыну, потому что это не народный писатель, это писатель нашей власти, которая провозгласила праздник в его честь. И именно в юбилей Солженицына хорошо видно, что у нас власть на своей свадьбе, а народ – на своих похоронах, – говорит Колпакиди в беседе с Накануне.RU. – Когда Солженицын вернулся, то растерялся и не знал, как себя вести – та Россия, тот народ, за который он якобы ратовал, процветали, а теперь, когда дело, которому он посвятил жизнь, свершилось, народ оказался в дыре. Я думаю, что он показал себя полным подонком, когда вернулся в Россию и засунул язык себе в одно место и молчал, отказывался от наград, никуда не ходил, но молчал. Что же он не молчал так в Советском Союзе, где был такой "ужасный террор", а на него якобы там покушались и никак убить не могли?"

Против установки памятника Солженицыну выступали многие, а движение "Суть времени" даже подавало в Верховный суд иск с требованием отменить установку монумента, предлогом стали тексты писателя, которые, по мнению истцов, попадают под закон о противодействии экстремизму. В Кисловодске также было организовано движение "Кисловодск против памятника Солженицыну", активисты устраивали пикеты и подписывали петицию "Убрать из обязательной школьной программы изучение "трудов" Солженицына", но пятиметровый Александр Исаевич все же появился на улице Вокзальной в сентябре этого года.

Напомним, что первый памятник Солженицыну был открыт на аллее нобелевских лауреатов перед зданием Белгородского университета. Солженицын умер в возрасте 89 лет в 2008 году, тогда же власти переименовали улицу Большую Коммунистическую в Москве в улицу Александра Солженицына, чем вызвали неудовольствие не только у жителей улицы.