Правительство поручило построить четыре ледокола для НОВАТЭКа

Премьер Дмитрий Медведев поручил Министерству промышленности и торговли совместно с Объединенной судостроительной корпорацией, верфью "Звезда" и "Росатомом" проработать вопрос строительства ледоколов для НОВАТЭКа. Поручение дано по итогам совещания по вопросам развития Арктики, которое прошло в Ямало-Ненецком автономном округе, передает корреспондент Накануне.RU.

Речь идет о четырех ледоколах на газомоторном топливе. Срок ввода в эксплуатацию - 2023 г. Стороны должны до 1 марта 2019 года определить сроки и стоимость строительства, следует их материалов на сайте кабмина.

Напомним, НОВАТЭК в ЯНАО запустил завод "Ямал СПГ", до 2022 г. компания планирует открыть второй СПГ-проект - "Арктик СПГ".