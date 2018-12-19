Греческий суд постановил выдать Винника Франции, России и США

Верховный суд Греции отклонил апелляцию адвокатов, добивавшихся отмены решения о выдаче россиянина Александра Винника во Францию.

Таким образом, на данный момент есть уже несколько судебных решений о выдаче Винника – два в Россию, по одному в США и во Францию.

Окончательное решение по судьбе россиянина, обвиняемого в РФ в мошенничестве в сфере компьютерной информации, примет министр юстиции Греции, передает РИА Новости.

В США Виннику инкриминируется хищение и отмывание 4 млрд долларов, в России - 600 тысяч рублей. Во Франции его обвиняют в краже личных данных и вымогательстве.

Ранее Винник написал несколько заявлений в правоохранительные органы России о преступлениях в сфере финансовых технологий.