19 Декабря 2018
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Политика За рубежом

Греческий суд постановил выдать Винника Франции, России и США

Верховный суд Греции отклонил апелляцию адвокатов, добивавшихся отмены решения о выдаче россиянина Александра Винника во Францию.

Таким образом, на данный момент есть уже несколько судебных решений о выдаче Винника – два в Россию, по одному в США и во Францию.

Окончательное решение по судьбе россиянина, обвиняемого в РФ в мошенничестве в сфере компьютерной информации, примет министр юстиции Греции, передает РИА Новости.

В США Виннику инкриминируется хищение и отмывание 4 млрд долларов, в России - 600 тысяч рублей. Во Франции его обвиняют в краже личных данных и вымогательстве.

Ранее Винник написал несколько заявлений в правоохранительные органы России о преступлениях в сфере финансовых технологий.

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Греческий суд постановил выдать Винника Франции, России и США

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Теги: александр винник, греция, экстрадиция



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