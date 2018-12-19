Мэр сибирского города извинился за выкрашенную белой краской снежную горку

В городе Мыски Кемеровской области снежную горку, возведенную на площади, выкрасили белой краской. Как передает корреспондент Накануне.RU, видео появилось в Сети и вызвало большой резонанс.

Оказалось, сделано это было для того, чтобы она не стала черной от пыли, идущей с местных угольных разрезов. Ситуацию прокомментировал глава Мысков Дмитрий Иванов. По его словам, руководитель "Управления организации благоустройства города" получил за это выговор.

Мэр потребовал немедленно очистить горку от краски и привести ее в порядок.

"Приношу извинения горожанам, которым этот инцидент испортил новогоднее настроение", - цитирует Иванова сайт администрации Мысков.

Как сообщало Накануне.RU, недавно на Среднем Урале чиновники построили детскую площадку в чистом поле вдалеке от домов. Ситуацией уже заинтересовались в прокуратуре.