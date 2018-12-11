Для кого старались? На Среднем Урале чиновники построили детскую площадку в чистом поле

На Среднем Урале прокуратура заинтересовалась постройкой детской площадки в поле. Проводится проверка.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, стало известно, что возле деревни Черноусова Каменского района сельской администрацией в чистом поле, вдалеке от домов, была установлена детская площадка. Оказалось, что она не соответствует требованиям безопасности.

Сейчас прокуратура намерена оценить правомерность использования бюджетных денег, соблюдение процедуры заключения контракта и законность возведения детской площадки в поле. Также будет проверено соответствие горки и площадки предъявляемым требованиям безопасности. Как заверили в ведомстве, по итогам проверки и при наличии оснований обязательно будут приняты соответствующие меры.

Как сообщало Накануне.RU, недавно громкий скандал разразился в Тюменской области: местный мэр огородил новогоднюю елку от детей железным забором. Чиновник объяснил это тем, что они якобы воруют игрушки.