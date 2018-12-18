18 Декабря 2018
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Армия и ВПК За рубежом

Китайского судостроителя обвиняют в разглашении секретной информации по авианосцу "Ляонин"

Руководителю предприятия China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC), занимавшегося постройкой китайского авианосца "Ляонин" может грозить смертная казнь за передачу секретных данных о корабле. Как сообщает South China Morning Post, в отношении Сунь Бо уже ведётся расследование по делу о получении взяток. Теперь стало известно о новых обвинениях. Какую именно информацию разгласил Сунь пока неизвестно, однако сообщается о том, что за это ему могут грозить смертная казнь, или смертный приговор с отсрочкой наказания.
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Не исключено, что процесс над Сунь Бо будет в ходе антикоррупционной кампании качестве предостережения для других ответственных лиц. На данный момент он уже исключён из Компартии "за серьёзные нарушения дисциплины и причинение значительного ущерба национальным интересам". Известно, что он десять лет занимался переоборудованием "Ляонина" после того как корпус корабля был в 1998 г. куплен у Украины. В настоящее время ведётся работа над авианосцем тип 001, который уже полностью собственной китайской постройки. Помимо авианосцев предприятие играет ключевую роль в работе над атомными и дизель-электрическими подводными лодками.

В марте этого года на CSIC было проведено "неплановое всеобъемлющее расследование".

Напомним, сегодня председатель КПК Си Цзиньпин, выступая на торжественном собрании, посвящённом 40-летию политики открытости и реформ, рассказал о нулевой терпимости партии к коррупции, в результате чего Китаю удалось одержать "ошеломляющую победу" над этим явлением.

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Китайского судостроителя обвиняют в разглашении секретной информации по авианосцу "Ляонин"

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Теги: китай, авианосец, Ляонин, коррупция, Сунь Бо



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