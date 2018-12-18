Си Цзиньпин рассказал об ошеломляющей победе над коррупцией в Китае

Председатель КНР и Компартии Китая Си Цзиньпин заявил об ошеломляющей победе над коррупцией. Выступая на торжественном собрании, посвящённом 40-летьию политики открытости и реформ, китайский лидер рассказал о важности укрепления роли партии. По его словам необходимо непоколебимо всестороннее укреплять и делать более строгим внутрипартийное управление, постоянно наращивать творческий потенциал, консолидирующую силу и мощь партии.

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Также Си Цзиньпин рассказал и о необходимости соблюдения партийной дисциплины, борьбы с формализмом, гедонизмом и расточительством. При этом председатель КПК отметил, что благодаря нулевой терпимости к коррупции партии удалось добиться ошеломляющей победы над этим явлением.

Напомним, в июле Центральная комиссия по проверке дисциплины рассказала о том, что в Китай удалось добиться экстрадиции более четырёх тысяч беглых преступников, из которых 825 - бывшие госслужащие, а также вернуть более 10 миллиардов юаней (примерно 1,5 млрд долларов). однако большинству преступников, остающихся на свободе, удаётся скрываться в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Около года назад по обвинению в коррупции был низложен Сунь Чжэнцай, бывший министр сельского хозяйства и член Политбюро КПК. Ему вменялись серьёзное нарушение партийной дисциплины, нарушение общественного порядка, погоня за роскошью и привилегиями, кумовство, разглашение партийных секретов, получение дорогих подарков, бездеятельность, моральное разложение и другое.